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Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Cherry MX 8.2 Pro TMR Wireless, le meiilleur clavier TKL sur le marché ?
La grande classeJ'avoue, un clavier TKL, c'est quand même bien utile lorsqu'on se promène avec son matos pour jouer chez un pote, dans un tournoi, ou même quand on part en vacances...
Mais perso, je préfère quand même les claviers classiques, pleines touches.
Et pourtant, certains modèles sont proches de me faire changer d'avis. Ils sont bons, précis, rapides, super agréables à l'utilisation... je suis à un doigt de craquer...
Ça a encore été le cas pour ce nouveau clavier signé Cherry, qui s'inscrit comme l'un des meilleurs sur le marché, ou du moins l'un des meilleur que nous ayons testés.
La preuve :
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