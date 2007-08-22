Titan Quest II annonce son 4e chapitre

Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est long, plus c'est bon

THQ Nordic a annoncé que Titan Quest II, actuellement en accès anticipé, recevra une nouvelle mise à jour majeures dans les semaines à venir.Au menu, l'ajout d'un nouveau chaptire, le 4e.Il est annoncé comme le plus long et le plus épique de tous les chapitres. Il emmènera les joueurs dans un marais, puis une forêt mystérieuse, une cité enfouie, des ruines... et bien entendu, des grottes.Le tout avec de nouveaux ennemis.Ce nouveau chapitre a été dévoilé en vidéo.