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Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
FreeStyle Football 2 lance la Coupe du Monde en démo
A tester ?Signé du studio coréen Joycity, Freestyle Football 2 est un jeu de foot qui vous entraîne dans l'univers du foot de rue. Même s'il se déroule dans un stade (plus petit qu'un vrai terrain de foot) dans le jeu, il s'agit d'un foot spectaculaire, acrobatique et plus orienté "WTF" que réaliste.
Parce qu'aujourd'hui, 4 ans après la Coupe du Monde de la corruption, débute la Coupe du Monde de la honte, du totalitarisme et du racisme, les développeurs ont voulu fêter ce triste événement en lançant une démo du jeu.
Elle est téléchargeable gratuitement sur PC, sur Steam. L'occasion de découvrir un nouveau jeu de foot, original.
Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il sortira à la fin de l'année. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
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