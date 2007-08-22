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Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Exo Rally Championship est sorti sur PC
E.T. conduire maisonDéveloppé par le studio Exbleative et édité par Future Friends Games, le jeu Exo Rally Championship est sorti sur PC, sur Steam. Il est proposé à 24,50 €.
Il s'agit d'un jeu de courses de rally, sur des planètes différentes, à chaque coin de la galaxie. Vous pilotez des voitures tout-terrain, sur des circuits difficiles et dangereux, où chaque faute est synoyme de sortie de piste.
Outre des décors extraterrestres, vous allez affronter des conditions météo parfois dantesques.
Le jeu propose un mode campagne, du multijoueur mais aussi un éditeur de cartes.
Les planètes et circuits sont générés aléatoirement, permettant une rejouabilité importante.
Une bande-annonce de lancement a été publiée :
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