Dog Man revient en jeu vidéo avec Dog Man: Bark in Action !

Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Super Chien revient !

Super Chien revient dans un nouveau jeu baptisé Dog Man: Bark in Action. Le jeu est développé par le studio Floor 84 et édité par Mindscape. Il sortira cet automne sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.Cette adaptation du personnage de BD créé par Dav Pilkey vous met dans la peau de Super Chien, bien décidé à sauver la ville de l'impitoyable Dr Scum. Ce dernier a installé dans les rues des écrans qui hypnotisent les habitants.6 nouveaux mondes sont à parcourir. 10 personnages jouables sont proposés.Le jeu est jouable en solo ou en coop à deux sur le même écran. On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :