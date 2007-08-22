Dernières actus
SpaceCraft est enfin sorti en ac...
DDoD : un roguelite post-apocaly...
Casino en ligne le plus payant :...
Heart of the Beast : Brad Pitt e...
Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
The Drifter annoncé sur Nintendo Switch pour le 22 juin
La mort en pixel artThe Drifter est un thriller de type point'n click sorti en 2025 sur PC, via Steam. Depuis janvier, il bénéficie d'une traduction en français.
Prévu également sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, le jeu a désormais une date de sortie sur ces deux plateformes. Ce sera pour le 22 juin.
Développé par Powehoof et Dave Lloyd, The Drifter raconte l'histoire de Mick Carter. Un SDF qui décide de monter clandestinement dans un train pour retourner dans sa ville d'origine. Il est alors témoin d'un meurtre perpétré par des soldats équipés d'armes futuristes. Jeté dans un réservoir d'eau, il meurt à son tour... avant de se réveiller, quelques secondes avant sa mort.
Le jeu a été encensé par la critique et a remporté un franc succès sur PC. On l'attend donc impatiemment sur Nintendo Switch.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Nero Chat Noir : un nouveau Pixar pour 2027
- Resonance: A Plague Tale Legacy dévoile une longue vidéo de gameplay
- Retrospace, un FPS d'horreur disco-punk
- The Drifter annoncé sur Nintendo Switch pour le 22 juin
- SpaceCraft est enfin sorti en accès anticipé
- DDoD : un roguelite post-apocalyptique
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD