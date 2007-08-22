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Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
SpaceCraft est enfin sorti en accès anticipé
L'univers s'ouvre à vousAvec quelques jours de retard, parce qu'on l'attendait fin mai, le jeu Spacecraft sort prochainement en accès anticipé, sur PC, sur Steam.
Il se déroule en 2350, alors que l'exploration spatiale a mis à jour une technologie oubliée. Réactivée, elle a quasiment anéanti l'humanité qui a trouvé refuge dans une autre galaxie, fuyant par un portail caché.
Il est désormais l'heure d'explorer cette nouvelle galaxie et de la coloniser, dans l'espoir de faire revivre l'humanité.
On vous rappelle qu'il est développé par le studio bordelais Shiro Games.
Vous allez donc explorer ce nouvel univers, aller de planète en planète, découvrir de nouvelles ressources pour les exploiter, vous développer et améliorer vos propres vaisseaux spatiaux en fonction de ces découvertes.
Vous pourrez construire vos propres vaisseaux en créant des plans et les partager avec les autres joueurs, en leur vendant...
Mais attention, dans l'espace, factions ennemis et pirates se tapissent dans l'ombre, prêts à fondre sur vous...
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