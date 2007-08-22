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Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Steelseries Arctis Nova Pro Omni, un casque d'exception
La polyvalence à l'extrêmeOn trie en amont le matériel qu'on nous propose de tester. Pour ne pas perdre de temps avec le quelconque et ne vous proposer que le meilleur.
Franchement, tous les casques, toutes les souris, tous les claviers, toutes les manettes que nous testons sont de bonne facture, et surtout, pour tous les budgets. Mais vous ne serez, globalement, jamais déçu d'avoir suiv nos conseils.
Parfois, on tombe sur de l'exceptionnel. Du grandiose. Du matériel de haute volée qui, non seulement nous met la banane, mais en plus est un vrai bonheur à tester.
Si vous avez un billet à mettre dans un casque, on vous en propose un :
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