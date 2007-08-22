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Publié le Lundi 15 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu en coop
Flipper à plusieurs, c'est pas forcément mieux...Développé par Ace Team et édité par Nacon, The Mound: Omen of Cthulhu est un jeu en coop, jouable jusqu'à 4, dans lequel vous incarnez des explorateurs qui pénètrent dans une jungle plein de richesses.
Mais la richesse a un prix : cette jungle est peuplée de monstres horribles et de dangers mortels.
Plus vous pénétrez loin dans la jungle, plus les horreurs sont dangereuses et terrifiantes. Et votre santé mentale risque d'en pâtir. Attention, parce que la folie risque de vous faire voir des choses... qui n'existent pas...
Inspiré des oeuvres de Lovecraft, le jeu sort le 15 juillet, sur PC, sur Steam.
Il se dévoile dans une vidéo :
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