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Publié le Dimanche 14 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Mon bordel à moiJ’ai décidé de ranger mon bureau.
Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. J’ai besoin de mettre un peu d’ordre, de ranger ce qui traîne, ou du moins ce qui traîne de trop, et faire en sorte qu’on voit un peu plus le sol qu’aujourd’hui. De mieux ordonner. De faire de la place pour… bah, pour entasser d’autres choses encore.
J’ai un tout petit bureau. Il fait à peine 6m². Oh, ça me suffit, hein. Je ne me plains pas. D’ailleurs c’est mieux comme ça. Donnez-moi des m² en plus, vous risquez à terme d’y retrouver un circuit de voitures électriques, une borne d’arcade, un canapé et deux poneys. Pour les poneys, cherchez pas. Des fois, on a besoin d’avoir quelqu’un à qui parler sans qu’il ne se sente obligé de vous donner des conseils.
J’ai un petit bureau, donc. J’ai une grande fenêtre qui donne sur l’entrée de la maison, et je peux anticiper les arrivées des livreurs ou autres visiteurs. La rue est peu passante. C’est lumineux, tranquille, j’y suis bien.
Seulement voilà. Dans mes 6m², j’ai réussi à entasser un grand bureau de 2 mètres de large, 4 bibliothèques, des étagères, un bloc de rangement…
Si vous faites le tour, et dans 6 m², on a vite fait le tour, vous tomberez sur une flopée de bouquins, des éditions collector rares, des artbooks de jeux vidéo, des éditions spéciales inédites, et toute la collection des bouquins de Terry Pratchett que je garde près de moi précieusement.
Vous trouverez aussi quelques jeux de société, un bon paquet de jeux vidéo, des objets informatiques en tout genre et même une paire de chaussettes dont je me demande depuis 3 semaines ce qu’elle fout là mais que je n’ai pas pris le temps de ranger.
Et surtout s’entassent un peu partout où il y a de la place… ou plutôt là où il y avait de la place, quelques 200 figurines de toute taille. Non, en fait, je ne les ai pas comptées. Je les entasse au fur et à mesure des cadeaux ou achats compulsifs, mais je ne tiens pas le compte, sinon je saurais qu’en réalité, ce sont 218 qui s’entassent là où il y a de l’espace.
Et ça va de la figurine LEGO personnalisée de 4cm de haut à une statuette de 45 cm représentant une jolie elfe du jeu Spellforce 2 sans oublier le buste sexy avec la tête et les bras arrachés et sanguinolents, mais en maillot de bain – et ça change tout -, tiré du jeu Dead Island Riptide.
Et ce n’est pas tout. Ici et là, vous apercevrez une platine disque. Avec des piles de disques, forcément. Posé sur une pile de puzzles, un écran supplémentaire qui me sert à faire tourner un émulateur de vieilles consoles. Juste à côté, un casque virtuel. Trois sacs à dos – ne cherchez pas pourquoi – et un circuit de voitures électriques toujours dans sa boîte. Une caisse à outils. Et quelques produits tels que claviers, casques et souris qu’il me reste encore à tester.
Ali baba aurait fait une syncope et je suis certain qu’en cherchant bien, Aladdin y trouverait un tapis volant.
Pour autant, n’allez pas croire que je sois bordélique. C’est un bordel, certes, mais un bordel parfaitement organisé. Je sais où toutes les choses se trouvent. Et quand un étranger vient me demander un truc, je le trouve immédiatement. Oui, parce que mon bureau, c’est mon fief. Toutes les autres personnes deviennent systématiquement des étrangers. Et je déteste qu’on vienne violer mes frontières. Viol que s’appliquent systématiquement à commettre ma chère, tendre et aimante épouse ainsi que ma progéniture. Et ça m’éneeeeeeerve, vous ne pouvez pas imaginer.
Bref, j’ai décidé de mettre un peu d’ordre dans tout ce capharnaüm.
Je ne vais pas débordéliser pour autant, notez bien. Sinon, je ne m’y retrouverais pas. Mais ce ne serait pas du luxe que je trie quelques papiers, que je transfère quelques objets, que je désencombre une petite partie ou deux des étagères, des bibliothèques et du bureau.
Histoire de faire de la place pour y poser d’autres conneries au fil du temps.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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