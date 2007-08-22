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Publié le Lundi 15 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs se dévoile
Une nouvelle aventure commence...Signé Gust, le développeur et Koei Tecmo, l'éditeur, un nouveau jeu de la série Atelier a été dévoilé en vidéo. Il a un nom à rallonge, comme d'habitude : Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs.
Le jeu sortira début 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Il ramène les joueurs sur le continent d'Aladiss où l'on découvrira l'histoir de Karia, une jeune alchimiste amnésique. En compagnie de Servio Lektor, un scientifique hérétique de l'équipe pionnière, et Fina Rozen, une combattante, Karia part dans le monde souterrain d'Aladiss afin d'en percer les secrets, soutenue également par l'alchimiste Yumia Liessfeldt qui l'aidera à récouvrer la mémoire.
Le jeu introduit une nouvelle mécanique : en consommant certains aliments, vous obtiendrez certaines particularités. Par exemple, vous pourrez obtenir des oreilles d'animal en mangeant un ingrédient provenant de cet animal...
Le jeu est à découvrir dans une première vidéo :
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