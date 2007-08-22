(TEST) Final Fantasy VII Rebirth (Nintendo Switch 2)

Publié le Lundi 15 juin 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Une version techniquement en-deçà

Honnêtement, le style JRPG me laisse de marbre. Courir comme un débile avec une épée si grosse qu'elle ne pourrait être humainement soulevable et quand bien même, donner un coup avec serait tellement lent qu'on pourrait se faire buter par un type armé d'une fourchette ne m'a jamais fait kiffer.Incarnez un androgyne avec les cheveux en pétard maculés de gel fixant, qui sur-réagit à tout et n'importe quoi, ça ne m'a jamais intéressé non plus.Et pourtant, j'avoue que la saga Final Fantasy est l'exception qui confirme la règle. Je trouve ça naze et complètement sur-évalué, hein, n'allez pas vous méprendre. Mais je ne dis pas non à une petite partie de temps en temps, à un opus de temps à autre, histoire de replonger dans cet univers fourmillant et bourré d'idées. Pire : je peux même m'y amuser.Je me suis donc laissé aller à tâter de ce FF VII Rebirth histoire de voir si j'y trouvais un certain plaisir...