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Publié le Mardi 16 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Agricola – The King's Farmer arrive à la fin du mois
Coin coinDéveloppé par Kann Zaubern, le jeu Agricola – The King's Farmer vous propose de gérer votre lopin de terre. Il faudra le défricher, planter, arroser, récolter, élever des vaches pour produire du lait, gérer les finances, élever des chevaux, partir à la chasse... Vous pourrez vendre votre production, sachant que les marchés sont fluctuants selon les besoins.
Au fil du temps, vous pourrez vous agrandir et vous diversifier.
Le jeu s'inspire des jeux de gestion des années 80 et 90 sortis sur C64 et Amiga.
Des cartes bonus aléatoires permettront d'améliorer votre production
Il est prévu sur PC, sur Steam, et sur mobiles. Graphiquement, le jeu s'inspire des jeux de plateau.
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