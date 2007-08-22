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Publié le Mardi 16 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
BrokenLore: Don't lie sortira le 10 septembre
T'as quoi sur le visage ?BrokenLore, DON'T LIE est attendu sur PC, Xbox Series et PS5. Le jeu sortira le 10 septembre prochain. Il s'agit du troisième opus de la saga de jeux d'horreur nippons. Le jeu est édité par Wired Productions et développé par Serafini Priductions.
BrokenLore, DON'T LIE fait suite à DON'T WATCH et LOW déjà sortis l'année dernière.
Vous allez y découvrir l'histoire de Junko, une demoiselle qui vit dans un tout petit appartement et qui doit jongler entre ses hallucinations et une réalité pénible de laquelle elle s'échappe en gobant des médicaments.
Tout ce que vous voyez n'est pas réel. Et surtout, ne mentez pas. Ça risquerait de vous tuer.
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