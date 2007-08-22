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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Drone Sector : tactique et destruction en milieu hostile
Après l'Iran, Cuba ?Drone Sector sortira en accès anticipé le 21 juillet sur PC, sur Steam. Le jeu est édité par MicroProse et est développé par un petit sutdio indépendant, Icosphere, qui a notamment bossé avec l'armée US sur des simulations VR.
Inspiré par le gunship AC-130 et le drone MQ-9 Reaper, le jeu vous permet de remplir des missions de destructions de cibles ennemies. Il faudra planifier l'intervention, guider vos escouades au sol, et intervenir avec des drones si besoin.
Vous devrez récupérer des documents sensibles, récupérer des ressources, faire preuve de sens tactique et faire attention aux forces ennemis, souvent plus nombreuses.
Vous devrez aussi développer et produire vos armes et munitions.
Le jeu est actuellement en démo, gratuite.
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