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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Asterix et Obelix - Le Royaume de Nubie débarque à Noël
Ça a l'air chouette !D'après René Goscinny et Albert Uderzo, le nouveau film d'animation Astérix et Obélix débarquera le 2 décembre prochain au cinéma.
Il s'intitule Asterix et Obelix - Le Royaume de Nubie.
Alors que le petit village de Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur romain, un elixir de jouvence est malencontreusement versé dans la potion magique. Tous les villageois redeviennent des enfants, sauf Panoramix, Astérix et Obélix. Le vieux druide envoit alors ses deux meilleurs guerriers à l'autre bout du monde, en Nubie, pour aller chercher des graines de baobab, seule solution pour annuler les effets de l'elixir...
Le film est signé Alexandre Heboyan, à qui l'on doit Mune, le gardien de la lune (2014) et qui a travaillé sur des films aussi célèbres que Kung Fu Panda, Monstres contre Aliens ou Azur et Asmar.
Et ça a vraiment l'air chouette.
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