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Publié le Mardi 16 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Les cyber-risques autour de la Coupe du monde 2026
Vous n'êtes pas en sécuritéTiens, petite info au passage. Une fois n'est pas coutume : vous n'êtes pas en sécurité, vous faites n'importe quoi, vous allez vous faire piéger n'importe comment, arrêtez les nouvelles technologies, revendez tout, partez élever des chèvres dans le Larzac.
Selon une enquête signée ExpressVPN, certains chiffres sont assez alarmants quant à la perspicacité des gens et leur manque de discernement, voire leur absence de prudence, notamment durant cette Coupe du Monde 2026.
L'étude a été menée dans 6 pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne et Australie) auprès de 6 000 supporters.
Ainsi, on apprend que "Près de 7 supporters français sur 10 (68 %) déclarent qu'ils feraient confiance à un réseau Wi-Fi public simplement en se fiant à son nom" et que "Il suffit de créer un faux réseau baptisé "Stade", "Fan Zone", "Aéroport", "Hôtel" ou encore "WiFi Officiel"" pour que des milliers de supporters se connectent dessus. Aux États-Unis, ce chiffre atteint 82,4 % ; au Royaume-Uni, 80,6 % ; en Allemagne, 77,2 % ; en Australie, 65,8 % ; et en Espagne, 62,1 %.
Et sur ces réseaux, les supporters ne font pas que regarder les scores ou les matchs : ils consultent leur messagerie, voire effectuent des achats bancaires...
Pire : ils le font même en connaissance des risques.
Et les jeunes sont les plus exposés. Cette même étude montre que "Près de 3 supporters français sur 10 (28 %) affirment avoir déjà été confrontés à une tentative de phishing ou d'arnaque liée à un grand événement sportif" et que "Les 18-29 ans sont particulièrement exposés : 31 % d'entre eux seraient prêts à utiliser un Wi-Fi public pour suivre un match, même en sachant qu'il pourrait ne pas être sécurisé."
L'intégralité de l'étude est à retrouver ici :https://expressvpn.com/blog/football-fans-stadium-wifi-risk-survey
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