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Publié le Mardi 16 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) The G-Lab Kult Elite M150, une souris gaming sans fil ultra-légère
Passez un capLa marque The G-Lab a beaucoup de qualités. Déjà, elle est française. Si, si, c'est une qualité. On y retrouve le soin et l'application française.
Ensuite, ce sont des produits qui ne ofnt pas mal à votre portefeuille mais qui ne lésinent pas pour autant sur la qualité. Alors certes, on trouvera mieux. Mais plus cher. Beaucoup plus cher.
Avec The G-Lab, on sait que le produit sera bien, accessible, et qu'il fera largement le job. Idéal si vous êtes un joueur régulier ou occasionnel, ou si vous êtes un ado qui veut s'offrir un petit plaisir pour booster ses performances.
La nouvelle souris Kult Elite M150, elle, essaie d'aller chasser sur les terres des souris un peu plus haut de gamme.
Alors ? Pari réussi ?
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