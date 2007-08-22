Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour juin

Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un ou deux trucs cools

Junkster – 16 juin - Disponible dès le jour de sortie dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC

– 16 juin - Disponible dès le jour de sortie dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC Call of Duty: Vanguard – 17 juin -- XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console et PC

– 17 juin -- XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console et PC EA Sports FC 26 – 18 juin - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console et PC

Abyssus – 25 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC

RV There Yet? – 30 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC

– 30 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – 2 juillet - XBOX Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Console et PC

Winds of Arcana: Ruination – 6 juillet - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console, appareils portables et PC

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :