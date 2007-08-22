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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour juin
Un ou deux trucs coolsLe catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
Semaine du 15 juin :
- Junkster – 16 juin - Disponible dès le jour de sortie dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC
- Call of Duty: Vanguard – 17 juin -- XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console et PC
- EA Sports FC 26 – 18 juin - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console et PC
- Abyssus – 25 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
- RV There Yet? – 30 juin - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, XBOX Series X|S et PC
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – 2 juillet - XBOX Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass) - Jouable sur Cloud, Console et PC
- Winds of Arcana: Ruination – 6 juillet - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass - Jouable sur Cloud, Console, appareils portables et PC
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