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Publié le Jeudi 18 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Tomo: Endless Blue sortira sur Nintendo Switch 2
Des créatures à capturer...Initialement prévu sur PC uniquement, le jeu Tomo: Endless Blue vient d'être également annoncé sur Nintendo Switch 2. Aucune date de sortie n'a encore été dévoilée.
Le jeu est toujours en Kickstarter, pour quelques heures, et il a quasiment doublé son objectif, à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Le jeu est développé par un nouveau studio, Onibi, fondé par d'anciens membres des équipes de Fall Guys, Fortnite, Baldur’s Gate 3 et League of Legends.
Il s'agit d'un RPG en monde ouvert de type voxel qui permet de générer un monde unique pour chaque joueur, avec ses propres personnages, ses propres villages, ses propres missions, quêtes, histoires... le tout aléatoirement.
Vous explorerez un vaste océan rempli d'îles et partirez à la recherche de Tomo, des créatures qu'il faudra capturer et entraîner pour combattre à vos côtés.
Le jeu sera jouable en solo ou en coop.
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