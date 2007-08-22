Toy Story 5, la critique du film

Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La bonne surprise

Même si les derniers opus ont été moins réussis, il faut bien l'avouer, et que le 4 a d'ailleurs carrément déçu certains fans, la saga Toy Story garde une place précieuse et particulière dans nos coeurs de grands enfants.Alors voir un cinquième épisode sortir fait forcément se poser la question : faut-il aller le voir ou non au cinéma ?La réponse est oui.Et on vous explique pourquoi dans notre critique du film.