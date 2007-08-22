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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Toy Story 5, la critique du film
La bonne surpriseMême si les derniers opus ont été moins réussis, il faut bien l'avouer, et que le 4 a d'ailleurs carrément déçu certains fans, la saga Toy Story garde une place précieuse et particulière dans nos coeurs de grands enfants.
Alors voir un cinquième épisode sortir fait forcément se poser la question : faut-il aller le voir ou non au cinéma ?
La réponse est oui.
Et on vous explique pourquoi dans notre critique du film.
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