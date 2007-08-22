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Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Shenmue III Enhanced se dévoile
Pauvre pouletToujours pas de date de sortie pour Shenmue III Enhanced,, mais des précommandes lancées et une nouvelle vidéo. On vous rappelle que le jeu est signé Yu Suzuki et édité par Inin Games.
Pour rappel, cette version proposera des graphismes retravaillés, notamment des textures plus nettes, des détails plus riches et des temps de chargement réduits. Le jeu supportera également la 4K ainsi que les technologies DLSS/FSR pour des performances optimales. Enfin, le monde de Niaowu sera plus vivant grâce à une densité accrue de PNJ.
Le gameplay connaîtra aussi des avancées : ajustements optionnels du système de stamina et la restauration de la santé avant les combats, offrant une progression plus fluide. Les interactions seront simplifiées avec la possibilité de passer les cinématiques, des fenêtres de QTE élargies et une navigation optimisée dans les menus. Pour les puristes, un mode de caméra classique inspiré des précédents épisodes sera disponible, et toutes les modifications pourront être désactivées pour conserver l'expérience de jeu originale.
En attendant, lors de sa sortie en 2019, il avait fait un gros, gros bide à la rédaction, pour preuve, notre test. Ce qui nous fait dire que Yu Suzuki aurait dû continuer à faire des motos au lieu de se mettre aux jeux vidéo (nan, ne dites rien).
Notez qu'une édition spéciale est proposée. Elle comprend une figurine de Ryo faisant caca sur un poulet (voir la toute fin de la vidéo).
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