The End of the Sun arrive sur PS5

Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Slave à la main

Sorti en janvier de l'année dernière sur PC, le jeu The End of the Sun sortira sur PS5 le 21 avril prochain. Il est développé par The End of the Sun Forge et édité par IMGN PRO.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'aventure inspiré des légendes slaves. C'est un jeu en vue subjective basé sur la narration qui vous plongera dans les croyances, légendes slaves et vous enverra en rencontrer les créatures mythiques.Vous allez incarner un tisonneur, un sorcier capable de voyager dans le temps et à travers les dimensions. Vous êtes à la poursuite d'un mystérieux individu...Vous pourrez manipuler le temps, aller de saison en saison pour trouver les réponses à vos questions et les solutions des énigmes qui se présenteront à vous.