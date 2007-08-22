The End of the Sun arrive sur PS5

Dernières actus

Kiln, le nouveau jeu de Double F...

(TEST) Manette Turtle Beach Afte...

Rival Stars Horse Racing débarq...

Restore Your Island! sortira le ...

AI.VI : le FPS Tower Defense ave...

 

Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

The End of the Sun arrive sur PS5

Slave à la main

Sorti en janvier de l'année dernière sur PC, le jeu The End of the Sun sortira sur PS5 le 21 avril prochain. Il est développé par The End of the Sun Forge et édité par IMGN PRO. 

Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'aventure inspiré des légendes slaves. C'est un jeu en vue subjective basé sur la narration qui vous plongera dans les croyances, légendes slaves et vous enverra en rencontrer les créatures mythiques. 

Vous allez incarner un tisonneur, un sorcier capable de voyager dans le temps et à travers les dimensions. Vous êtes à la poursuite d'un mystérieux individu...

Vous pourrez manipuler le temps, aller de saison en saison pour trouver les réponses à vos questions et les solutions des énigmes qui se présenteront à vous. 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)

- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod

- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro

- (TEST) Asus ROG Xbox Ally X

- (TEST) Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2)

Dernières Vidéos

- The Coin Game est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series

- RuneScape: Dragonwilds dévoile une nouvelle région

- Escape By Spoon : un jeu d'évasion et de petite cuillère

- Permafrost s'offre une nouvelle vidéo

- The Occultist, dernier carnet de développeurs avant la sortie

- Kena: Bridge of Spirits sort le 26 mars sur Nintendo Switch 2

- Shenmue III Enhanced se dévoile

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55665-the-end-of-the-sun-aventure-ps5-trailer-video-gameplay