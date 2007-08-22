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Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Kiln, le nouveau jeu de Double Fine sort le 23 avril
Mon pote ritLa date de sortie de Kiln vient d'être annoncée. Le jeu sortira le 23 avril prochain. D'ici-là, une bêta ouverte sera lancée sur Steam dès le 9 avril. On vous en reparlera à ce moment-là. Le jeu est prévu sur Xbox Series X|S, PC et PS5.
Kiln, c'est le nouveau jeu signé Doulbe Fine (Psychonauts, Keeper...). Et c'est un jeu de poterie.
Si à ces mots, vous avez eu la vision de Patrick Swayze et Demi Moore s'enlaçant tendrement dans la glaise, sachez que nous avons la même culture. Mais sinon, Kiln, ce sera un peu différent.
Le jeu va vous demander de fabriquer votre poterie. Parfaitement. A vous d'en choisir la forme, les motifs... le système de création se veut intuitif et à la portée de tous. Selon la forme donnée, votre poterie débutera avec des caractéristiques différentes. Opterez-vous pour une poterie petite, nerveuse, rapide ? Equilibrée ? Résistante, plus grosse, mais plus lente ?
Cela définira également votre attaque de base, attaque spéciale et attaque aérienne. Enfin, votre contenance définira vos points vie... inversement à votre taile : plus vous pourrez contenir d'eau, moins vous aurez de points de vie. Combats, défis en équipe... le tout dans diverses arènes, il y aura beaucoup à faire, dans des lieux variés.
Un hub permettra de s'entraîner, de découvrir les poteries des autres joueurs, et même les essayer. Enfin, une boutique tenue par slip (c'est un chien) permettra d'achter des objets délirants pour personnaliser vos pots.
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