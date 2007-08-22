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Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Permafrost s'offre une nouvelle vidéo
Tombe la neigeRepousssé à cette année, mais toujours sans date de sortie précise, Permafrost s'offre une nouvelle vidéo présentant cette fois-ci les biomes et les effets météo.
Développé par SpaceRocket Games, édité par Toplotz Productions Permafrost est un jeu de survie qui vous plonge dans le froid, la neige et la glace. Le tout dans une ambiance post-apocalyptique.
Il sortira en accès anticipé, sur Steam, Gog et Epic Games.
Il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs. Pour survivre, les joueurs devront chasser des animaux, poser des pièges, construire des abris et recycler des machines pour fabriquer des outils qui s'avèreront totalement vitaux. Il faudra utiliser, surtout, tout ce qui peut être utile et qui à première vu peut paraître futile, des déchets pour certains pouvant devenir un trésor pour d'autres.
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