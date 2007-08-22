Dernières actus
Un Pop-Up Store éphémère sur ...
Le Royaume du TCG : retour sur c...
Instant Sports 2 annoncé sur PS...
Morbid Metal vient de sortir en ...
Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
La Space Game Jam 99 ''Objectif Terre'' est lancée !
D'ici, on voit les quatre éléphants et la tortueLa Fondation de l’Espace lance la Space Game Jam 99 "Objectif Terre" aujourd'hui 10 mars. Elle durera jusqu'au 19 avril. La Fondation de l'Espace, présidée par Thomas Pesquet, a organisé ce premier concours national de création de jeux vidéo autour des enjeux spatiaux et environnementaux.
Etudiants, professionnels et tout autre passionné de création de jeux vidéo de plus de 18 ans est invité à imaginer, coder, designer, concevoir des jeux vidéo en explorant les liens entre l’espace et la Terre.
Découvrez toutes les infos sur spacegamejam99.fr.
Le lancement a lieu aujourd'hui sur les campus partenaires (ICAN, ESMA, Station K, Université Côte d’Azur, Isart Digital).
La remise des prix aura lieu le 7 juillet 2026, Assises du NewSpace, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
Dernières Vidéos
- Don’t Starve Elsewhere : un nouveau jeu annoncé
- Castlevania: Belmont’s Curse dévoile une nouvelle vidéo
- We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop
- SpaceCraft annoncé en accès anticipé pour le 20 mai
- Dead as Disco : un beat'em up façon clip vidéo
- Temtem: Pioneers, un nouveau MMORPG annoncé
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD