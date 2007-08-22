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Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Morbid Metal vient de sortir en accès anticipé
Frappez avant d'entrerDéveloppé par le studio Screen Juice et édité par Ubisoft, Morbid Metal vient de sortir en accès anticipé sur PC, sur Steam. Il est proposé au prix de 17,99 €.
Il s'agit d'un hack'n slash mâtiné de Rogue-lite qui vous plonge dans un univers post-apocalyptique peuplé de monstres, à travers des niveaux générés aléatoirement.
Les joueurs peuvent alterner librement entre 3 personnages : Flux, plutôt au corps à corps, Ekku, plutôt axé sur des dégâts de zone et Vekta, plutôt basée sur des dégâts à distance. Plus de 10 heures de jeu vous attendent, avec une rejouabilité certaine.
Une petite déception toutefois : signé Ubisoft, le jeu n'est pas proposé en Français.
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