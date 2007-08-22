Incantation : le jeu d'horreur est sorti sur consoles

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Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Incantation : le jeu d'horreur est sorti sur consoles

Du film à la manette

Ayant connu un certain succès lors de sa sortie sur PC il y a un an et demi, Incantation débarque sur consoles. Il vient de sortir sur Xbox Series, Nintendo Switch et PS5. Il est proposé au prix de 24,99 €.

Incantation, c'est un jeu d'horreur développé par Softstar Entertainment. Il est inspiré du film éponyme taïwannais, sorti en 2022.

C'est l'histoire d'une mère qui cherche sa fille disparue. Ses pas l'entraîne au beau milieu d'un village étrange, sous la cuope d'un culte mysterieux, qui répond à une force maléfique...

Le but va être de survivre, avant tout, mais aussi trouver des réponses sur ce qui a bien pu arriver à votre fille.

Enfin bref, vous allez flipper votre race, quoi.

 

 
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