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Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Restore Your Island est sorti
Au travailLe jeu Restore Your Island! sort aujourd'hui. Il est attendu dans la journée sur PC, sur Steam. L'occasion de s'amuser en faisant passer un message écolo. Le jeu est développé par le studio indépendant Paiband.
En effet, dans le jeu, vous allez devoir vous occuper d'une île déserte qui ressemble plus à une déchetterie qu'autre chose. Vous allez, à l'aide de différentes machines, devoir tout nettoyer. Et recycler, aussi, parce que ça vous permettra de construire encore plus de machines et aussi de construire une maison.
Vous devrez également venir au secours de différentes espèces marines, mais aussi des oiseaux. Car plus votre île sera clean, plus la vie renaîtra. Vous ne serez heureusement pas seul dans cette tâche : un toutou vous accompagnera pour égayer un peu votre quotidien.
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