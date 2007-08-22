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Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
City States: Medieval, le city builder médiéval sort le 20 avril
1110, année érotiqueOn vous a déjà parlé de City States: Medieval. C'est un jeu de construction et de gestion de ville médiévale. Il est en développement chez Reverie World Studios et qui sera édité par Indie.io.
Le jeu est attendu sur PC, sur Steam. Une démo y est disponible et vous pouvez la télécharger gratuitement pour tester le jeu.
La date de sortie du jeu a été annoncée : il débarque le 20 avril prochain en accès anticipé.
Vous allez vous retrouver en 1110, à la tête d'une cité médiévale : Gêne, Grenade, Tripoli, Novgorod... chacune a son propre style, ses propres bâtiments, son propre fonctionnement, ses atouts et ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses.
Vous commencez avec un petit village et devez l'agrandir pour en faire une cité florissante. Vous devrez aussi conquérir les contrées avoisinantes et vous emparer de leurs ressources, commercer avec d'autres villes...
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