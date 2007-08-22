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Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
The empty desk : un thriller psychologique débarque sur PS5 et Xbox Series
FlippantSorti l'année dernière, à la même période, sur PC, The Empty Desk est un jeu d'enquête signé CheesecakeGames. Le jeu est annoncé pour le 17 avril sur PS5 et Xbox Series. Il sera vendu 10,49 € seulement.
Il s'agit d'un thriller psychologique, premier épisode de ce qui est appelé à devenir la saga Detective Bennett: Solved Cases. Vous y jouez donc le détective Thomas H. Benett.
A une semaine de la retraite, on lui donne une nouvelle mission : faire la lumière sur la mort du magnat des affaires Arthur Blackthorn et la disparition de sa fille Emily.
Mais alors que Thomas mène son enquête, la réalité s'effondre peu à peu, les bureaux deviennent des limbes et le danger semble rôder partout...
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