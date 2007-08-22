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Publié le Mardi 7 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Sefton Asylum, un jeu d'horreur retro
Fous alliésDéveloppé par Clever Trickster Productions, Sefton Asylum est un jeu d'horreur retro, façon années 90, qui sortira cette année sur PC, sur Steam. Il sera proposé au prix de 11,99 €.
Le jeu s'inspire des travaux de HP Lovecraft.
Dans le jeu, vous allez explorer un asile. Nuit après nuit, vous devez faire un choix : allez-vous vous lancer à la recherche de votre frère disparu, révéler les atrocités commises dans cet asile ou sauver tous les patients ?
Quel que soit votre choix, vous ne pourrez laisser les patients sans soin, sous peine de les voir mourir et transformer l'asile en un endroit encore plus dangereux...
Bref, un jeu qui va vous faire flipper et pas seulement à cause de ses graphismes.
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