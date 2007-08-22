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Publié le Mardi 7 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Drunkslop: Pub crawl COOP, un jeu pour se bourrer la gueule
Vous le savez, pourtant, que c'est dangereux pour la santéDéveloppé par GIn & Tonic (on ne se refait pas), le jeu Drunkslop: Pub crawl COOP est typiquement le genre de jeu qui devrait (sera ?) interdit dans pas mal de pays. Et qui, s'il sort en France, risque de faire tiquer pas mal d'associations...
Dans ce jeu, à jouer en coop entre potes, votre but est de vous bourrer la gueule. Et de survivre le plus longtemps, malgré vos choix de merde.
Des défis délirants, une recherche contante de thunes pour se payer encore à boire, des missions à remplir, le tout en aléatoire, sont vos seuls objectifs.
Attention, si vous êtes trop sobre, vous pouvez être viré du jeu.
Votre niveau d'ivresse influencera les événements.
Le but du jeu ? Survivre à la nuit et ne pas être exclu.
Le jeu sortira sur PC, sur Steam.
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