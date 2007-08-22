Une nouvelle extension pour Age of Empires IV

Publié le Mardi 7 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Youhou Yue !

Worl's Edge et Xbox Game Studios ont annoncé la nouvelle extension pour Age of Empires IV. Elle s'appelle Yue Fei's Legacy et sortira le 7 mai.L'occasion de découvrir l’histoire du célèbre général chinois de la dynastie Song, Yue Fei, pendant les guerres Song-Jin.Cette extension offre une nouvelle campagne de 8 missions, et offrira une nouvelle civilisation jouable, la dynastie Jin.Au menu également :de nouvelles unités inédites : Grenadier monté, Pagode de fer et “Éruptors”, 4 nouvelles cartes, 2 nouveaux biomes et de nouvelles musiques et maîtrises.