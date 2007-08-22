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Publié le Mardi 7 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Ex Sanguis, un jeu façon X-Com, avec du sang
Hémoglobine StyliséeLes Stillae sont des guerrières d'élite, issues du Sanguis de la Mater. Alors que les forces de Stasis menacent le monde, vous êtes envoyées les combattre pour rétablir l'ordre et sauver un monde mourant.
Ex-Sanguis est un jeu stylisée, ultra violent, plein de sang, développé par Lightbulb Crew et édité par Firesquid. Le jeu est attendu pour le 21 mai en accès anticipé, sur PC, sur Steam.
Le jeu est un tour par tour tactique façon X-Com, dans lequel vous devez affronter vos ennemis en vous servant de vos pouvoirs, mais aussi du champ de bataille, des décors, tout en jouant avec le temps que vous pouvez accélérer, retarder, inverser... pour déstabiliser l'adversaire.
Au fil de vos victoires, vous pourrez acquérir du sang corrompu qui vous permettra d'améliorer vos combattantes.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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