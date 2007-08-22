- L'Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 5 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ultraviolence

*La première est de Gandhi. Qui sous ses airs de petit pépé à lunettes en toge et en sandalettes, partageait son lit avec des jeunes filles nubiles pour « tester sa pureté » selon ses dires. Dans la liste, on retrouve sa nièce.

**La seconde est de Jean-Paul Sartre. Qui sous ses airs d’intello à lunettes en costume, se tapait des jeunes filles que lui ramenait Simone de Beauvoir après les avoir elle-même testées.