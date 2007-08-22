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Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Echoes of Aincrad découvre une nouvelle bande-annonce
Une belle histoire vous attendJeu se déroulant dans l'univers de Sword Art Online, Echoes of Aincrad est un nouveau jeu de rôle-action, à sortir 10 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam.
Il est signé Bandai Namco Entertainment Europe.
Le jeu vous emmène à la découverte du château volant d’Aincrad. Vous allez créer votre héros, le personnaliser et le lancer à l'aventure dans un monde dynamique où l'attendent des défis, des rencontres amicales et des combats. Au fil de l'expérience glanée, vous pourrez améliorer votre personnage et son équipement.
L'issue des combats dépendra aussi du choix de votre partenaire. Il pourra être défensif, offensif... et surtout, vous pourrez tisser des liens avec lui pour débloquer des capacités spéciales.
Une nouvelle bande-annonce a été mise en igne. Elle permet d'en découvrir l'histoire.
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