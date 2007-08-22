Little Nightmares II: Ehanced Edition sort sur Nintendo Switch 2 en mai

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Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Little Nightmares II: Ehanced Edition sort sur Nintendo Switch 2 en mai

Sac en papier

Little Nightmares II: Ehanced Edition sort sur Nintendo Switch 2 en mai. Le 29 pour être précis. Notez qu'il est déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Cette nouvelle édition offre une plus grande résolution graphique et des effets améliorés par rapport à la version Nintendo Switch 1. 

Notez que le jeu date de 2021 et qu'il avait été loin de nous convaincre, sans pour autant nous déplaire tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test, sorti à l'époque, ici même.

On y retrouve Mono, un jeune garçon qui, aidé par Six, la jeune fille au ciré jaune, tente d'échapper à un monde sombre et oppressant. Mortel aussi.

 

 
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