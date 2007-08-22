Dernières actus
(TEST) Crimson Desert (PC, PS5, ...
Dungeons & Dragons - Boite d'ini...
Ground Zero : un survival horror...
Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Little Nightmares II: Ehanced Edition sort sur Nintendo Switch 2 en mai
Sac en papierLittle Nightmares II: Ehanced Edition sort sur Nintendo Switch 2 en mai. Le 29 pour être précis. Notez qu'il est déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Cette nouvelle édition offre une plus grande résolution graphique et des effets améliorés par rapport à la version Nintendo Switch 1.
Notez que le jeu date de 2021 et qu'il avait été loin de nous convaincre, sans pour autant nous déplaire tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test, sorti à l'époque, ici même.
On y retrouve Mono, un jeune garçon qui, aidé par Six, la jeune fille au ciré jaune, tente d'échapper à un monde sombre et oppressant. Mortel aussi.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
Dernières Vidéos
- MotorSlice : le nouveau jeu de parkour arrive en mai
- The Occultist dévoile sa cinématique de lancement
- Echoes of Aincrad découvre une nouvelle bande-annonce
- Thrifty Business : le jeu de boutique de 2nde main sort le 18 mai
- Tiny Eden, un jeu de jardinage d'intérieur cosy
- Global Rescue : Aidez la population
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD