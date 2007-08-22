Clean Up Earth est sorti

Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Allez, hop, on fait le ménage

Clean Up Earth est désormais disponible. Vous allez pouvoir faire le ménage sur PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PS5. Bonne nouvelle, le jeu est jouable seul ou entre potes, jusqu'à 25 joueurs.On vous rappelle l'idée : c'est un jeu écolo qui vous propose de nettoyer les endroits les plus dégueulasses de la planète. Île paradisiaques, montagnes, déserts... Vous allez être envoyé des lieux pollués comme jamais, avec pour toute arme, un aspirateur high-tech entièrement personnalisable (vous pourrez le développer au fil de vos réussites et de l'argent récolté), et vous devrez nettoyer ces endroits et recycler les déchets, pour restaurer la beauté naturelle des lieux.Le jeu est développé par par Magic Pockets.Un p'tit jeu rigolo, dont le test ne saurait tarder, proposé à moins de 30 boules, ça se tente, non ?