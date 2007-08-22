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Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Global Rescue : Aidez la population
Et si on n'a pas envie ?Global Rescue est un jeu développé par le studio allemand de PeDePe GbR et édité par l'éditeur allemand Aerosoft GmbH. C'est un jeu de gestion, de construction et de stratégie.
Vous allez pouvoir choisir n'importe quel endroit dans le monde, n'importe quel pays, n'importe quelle ville, et y installer une flotille de secours.
Vous allez en effet gérer le SWAT, la Police, les Pompiers, les services de secours... Il faudra recruter du personnel, gérer les équipes, les véhicules, améliorer hommes et matériel, entretenir les voitures, les laver, installer des contrôles routiers, des radars...
19 véhicules sont prévus. Vous pourrez vous développer grâce à un arbre de recherche. Enfin, un éditeur de niveau et de mission sera inclus.
Sortie prévue sur PC, sur Steam. Vous y trouverez déjà une démo gratuite.
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