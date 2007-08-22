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Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Songs of Glimmerwick montre une nouvelle bande-annonce
AbracadabraOn vous en a déjà parlé il y a quelques jours à peine et Songs of Glimmerwick fait à nouveau parler de lui grâce à une toute nouvelle bande-annonce.
Quelques infos supplémentaires aussi : le jeu s'offre une démo pour le 7 avril, sur PC, sur Steam.
Développé par Eastshade Studio, le jeu est un RPG narratif. On l'attend pour cette année sur PC mais il sortira aussi sur consoles, plus tard.
Vous allez suivre la vie d'une jeune apprentie sorcière, dans un monde de sorcières. Vous devrez aller à l'école, vous faire des amis parmi vos camarades de classe, apprendre à jeter des sorts...
Une vie de tous les jours à suivre, avec ses rencontres, ses quêtes quotidiennes pour rendre service aux gens...
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