Tiny Eden, un jeu de jardinage d'intérieur cosy

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Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Tiny Eden, un jeu de jardinage d'intérieur cosy

On peut arroser le chat ?

Développé par Bajka Games et édité par Digital Vortex Entertainment, Tiny Eden est un jeu cosy, tranquille, non-violent, relaxant, dans lequel vous allez gérer vos plantes d'intérieur.

Vous pourrez planter des légumes, des plantes grasses, des petits arbustres, choisir les pots, choisir les décors de votre appartement et regarder tout ça prendre vie, pousser...

Vous pourrez également acheter des éléments de décoration. Et ce n'est pas tout : ce que vous récolterez pourra être cuisiné.

Entre jardinage, déco d'intérieur, Tiny Eden est prévu sur PC, sur Steam, cette année.

 

 
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