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Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
The Occultist dévoile sa cinématique de lancement
La main occulteIl arrive ! The Occultist est un jeu d'enquête sur des événements paranormaux. Il est développé par Daloar et édité par Daedalic Entertainment. Il est prévu sur PC, sur Steam, où une démo gratuite est disponible, mais aussi sur PS5 et Xbox Series. Il arrive le 8 avril. Dans moins d'une semaine, donc.
Pour rappel, dans The Occultist, vous allez incarner l'enquêteur Alan Rebels, un spécialiste du paranormal, à la recherche de son père disparu. Ses découvertes l'entraînent vers l'île de Sacrepierre...
Manque de bol : L’île de Sacrepierre était habitée jusqu’en 1950 par une secte qui s'est rendue coupable de meurtres et de sacrifices rituels. Personne ne s'est rendu sur l'île depuis...A l'aide de votre pendule occulte, un objet dont l'origine est inconnue, vous allez vous rendre sur place et interagir avec les âmes torturées qui hantent les lieux. Même si, parfois, mieux vaut les éviter pour ne pas réveiller leur colère...
Une cinématique de lancement a été mise en ligne pour la sortie du jeu :
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