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Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Repterra : le jeu de stratégie avec des dinosaures a une date
J'ai toujours rêvé d'avoir une armée de raptorsRepterra a une date de sortie : il est prévu en accès anticipé pour le 28 avril prochain. Le jeu sortira sur PC, sur Steam. Une démo y est d'ailleurs disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Pour rappel, le jeu est un jeu de stratrégie en temps réel. Il est développé par CHute Apps et édité par Microprose Software.
Dans le jeu, vous allez créer votre base, la développer, en faire une ville, l'entourer de remparts et de défenses, créer vos unités de combat, et tenter de vous défendre contre les invasions et les ennemis.
Classique. A la seule différence que l'on se bat avec des dinos.
Vous pourrez au fil des missions débloquer des améliorations et même créer des avant-postes.
Votre élevage de dinos nécessitera des études, des croisements, des tentatives pas toujours couronnées de succès. Vous devrez les capturer, les dompter et les envoyer au combat.
On a hâte de découvrir ça.
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