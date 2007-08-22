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Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Furyball: Rogue Revenge, baston avec une balle
Va te faire footIl y a un peu de foot, un peu de flipper, un peu de Tron dans Furyball: Rogue Revenge. Ce nouveau jeu signé du studio Rebound se déorule dans un monde post-apocalyptique, dans une citadelle appelée Neo-Arcadia, alors qu'alentours, le soleil a dévasté la planète.
Vous êtes un sportif. Vous paritcipez au Furyball. Dans des arènes, les combattants se réunissent et s'envoient des ballons mortels.
A vous de profiter du terrain, d'acquérir des bonus et de toujours renvoyer la balle pour abattre vos ennemis.
Dans une ambiance entre Akira et Mad Max, le jeu se dévoile dans une première bande-annonce.
Il sortira à la fin de l'année, sur PC, sur Steam.
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