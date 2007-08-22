- Echoes of Aincrad dévoile du gameplay

Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un château dans le ciel

Echoes of Aincrad est un jeu de rôle-action qui se déroule dans l'univers de Sword Art Online, à sortir 10 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam.Le jeu vous emmène à la découverte du château volant d’Aincrad. Vous allez créer votre héros, le personnaliser et le lancer à l'aventure dans un monde dynamique où l'attendent des défis, des rencontres amicales et des combats. Au fil de l'expérience glanée, vous pourrez améliorer votre personnage et son équipement.Au fil de l'aventure, vous pourrez gagner des points permettant d'augmenter vos attributs, dont l'endurance, la force et la dextérité, selon le style de jeu que vous affectionnez.Vous pourrez aussi gagner des armures, des armes, des compétences spéciales, et améliorer tout ça.Il faudra aussi apprendre à combattre à côté d'un allié. Votre partenaire pourra être défensif, offensif... et surtout, vous pourrez tisser des liens avec lui pour débloquer des capacités spéciales.Une nouvelle bande-annonce a été publiée.