Dernières actus
Furyball: Rogue Revenge, baston ...
Security 51 est disponible en Pl...
Unrailed 2: Back on Track sort l...
Sombras, un nouveau jeu narratif...
Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Echoes of Aincrad dévoile du gameplay
Un château dans le cielEchoes of Aincrad est un jeu de rôle-action qui se déroule dans l'univers de Sword Art Online, à sortir 10 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam.
Le jeu vous emmène à la découverte du château volant d’Aincrad. Vous allez créer votre héros, le personnaliser et le lancer à l'aventure dans un monde dynamique où l'attendent des défis, des rencontres amicales et des combats. Au fil de l'expérience glanée, vous pourrez améliorer votre personnage et son équipement.
Au fil de l'aventure, vous pourrez gagner des points permettant d'augmenter vos attributs, dont l'endurance, la force et la dextérité, selon le style de jeu que vous affectionnez.
Vous pourrez aussi gagner des armures, des armes, des compétences spéciales, et améliorer tout ça.
Il faudra aussi apprendre à combattre à côté d'un allié. Votre partenaire pourra être défensif, offensif... et surtout, vous pourrez tisser des liens avec lui pour débloquer des capacités spéciales.
Une nouvelle bande-annonce a été publiée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- 007 First Light : découvrez la bande-annonce de lancement
- The Florist : Tuez-les avec des fleurs
- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch annoncé
- Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé pour le 17 septembre
- Warhammer 40,000: Mechanicus II est sorti
- Echoes of Aincrad dévoile du gameplay
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD