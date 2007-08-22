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Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000: Mechanicus II est sorti
A l'assaut du NécronWarhammer 40,000: Mechanicus II est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est signé Kasedo Games et Bulwark Studios.
On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu tactique au tour par tour.
Il se déroule au début du conflit entre l'Adeptus Mechanicus et la dynastie Necron, pour le contrôle d'une planète, Hekateus IV. A travers les souterrains labyrinthiques des tombes Necron ou les cités industrielles de l'Adeptus Mechanicus, vous allez combattre et tenter de découvrir les trésors de ce monde.
Il ne s'agira pas seulement de conquérir une planète, mais empêcher la résurgence des Necrons...
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