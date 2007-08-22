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Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
The Florist : Tuez-les avec des fleurs
Vivement la fête des mèresThe Florist est un jeu de survie dans un monde horrifique, prévu pour 2026, sur Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series. Il est signé Unclear Games, un studio venu tout droit de Nouvelle-Zélande.
Le jeu vous met dans la peau d'une héroïne, Jessica Park, une simple fleuriste qui doit livrer une de ses compositions à Joycliffe, une petite ville en bordure de lac.
Mais quand elle arrive, elle se rend compte que la ville est transformée par une maladie qui change les plantes en êtres agressifs et les humains en monstres. Une maladie à base de... fleurs.
Jessica va devoir survivre dans cet univers à la fois poétique et horrible.
Une nouvelle vidéo dévoilant les armes, les monstres et les décors a été mise en ligne.
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