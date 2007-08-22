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Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé pour le 17 septembre
La rentrée sera chargéeDans Warhammer 40,000: Dawn of War IV, les Space Marines affrontent les hordes des Orks, en compagnie de leurs alliés de l'Adeptus Mechanicus. Alors qu'ils pensaient la victoire assurée, débarque alors une nouvelle faction qui vient changer la donne : les Nécrons. Les forces de l'Imperium doivent faire face à une nouvelle menace inattendue.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV vient d'être annoncé pour le 17 septembre prochain. Il sortira sur PC, sur Steam. Mon petit doigt me dit que des versions consoles sont prévues, mais elles n'ont pas encore été annoncées.
Le jeu sortira en édition Standard et en édition Commander. Cette dernière permettra un accès anticipé de 3 jours (donc dès le 14 septembre), tous les DLC prévus durant la première année ainsi que la bande-son du jeu.
Deux extensions sont ainsi prévues. Et des DLC gratuits devraient également être déployés régulièrement.
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