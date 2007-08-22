Dernières actus
Unrailed 2: Back on Track sort l...
Sombras, un nouveau jeu narratif...
Fatekeeper débarque en accès a...
(TEST) LEGO Batman : L'Héritage...
Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Security 51 est disponible en Playtest
Mais que font Mulder et Scully ?Dans Security 51, vous êtes un agent de sécurité qui contrôle les allers et venues dans la fameuse Zone 51. Vous devez gérer les entrées et sorties du personnel en vous assurant que tout ce qui sort est bien humain et tout ce qui entre est bien habilité.
Vous devez étudier les documents qu'ils vous présentent, les scanner pour déceler la moindre anomalie ou la moindre contagion, leur poser des questions...
Développé par Alawar, le jeu est prévu sur PC, sur Steam, pour cette année.
Un Playtest est en cours et vous pouvez vous y inscrire pour tester le jeu avant qu'il sorte.
Graphismes en Pixel Art, humour, le jeu pourrait bien être une bonne petit surprise. On vous laisse découvrir ça en vidéo.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- 007 First Light : découvrez la bande-annonce de lancement
- The Florist : Tuez-les avec des fleurs
- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch annoncé
- Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé pour le 17 septembre
- Warhammer 40,000: Mechanicus II est sorti
- Echoes of Aincrad dévoile du gameplay
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD